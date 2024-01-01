ROUVY

Tréninková appka pro cyklisty, která si získala sportovce po celém světě. Made in Czechia

ROUVY je český technologický scale-up, který staví jednu z top světových aplikací pro indoor cycling. Česko je ale jen domovská základna – hlavní akce se děje v USA, Kanadě a po celé Evropě. Tady se potkává svět technologií, dat a sportovních nadšenců. V týmu najdeš vývojáře i datové specialisty, kteří ladí appku na feedbacku uživatelů z celého světa. A že to funguje? Stačí se podívat na spolupráci s Ironmanem nebo s profesionálními cyklistickými stájemi.

Culture Match

Zjisti za 3 minuty, jestli jsme na stejné vlně. Hodnoty, kultura, ambice – jak nám to spolu bude ladit?

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ROUVY
ROUVY
ROUVY

Pracuj na produktu, který ovlivňuje cyklistickou komunitu po celém světě

ROUVY je tým lidí, kteří z Česka vyvíjejí tech produkt pro celý svět. Appka pro indoor cycling zabodovala hlavně v Severní Americe, Velké Británii a Německu, ale jede i v dalších koutech Evropy. Díky tomu, že se tu všechno děje in-house v malých provázaných týmech, můžeš mít přímý vliv na to, jak produkt vypadá a co umí. Tady uvidíš svou práci v reálu a můžeš okamžitě reagovat na to, co uživatelé potřebují. Celá práce stojí na datech z celého světa, ale rozumět jen těm tady nestačí – důležité je taky chápat kontext sportu a lidí, co appku používají.

global

data driven

ROUVY
ROUVY
ROUVY

Budujeme miliardový tech, v pátek ráno se ale stejně všichni potkáme v sedle, říká CEO Petr Samek

Jak in-house tým řeší technologické výzvy při náporech desetitisíců jezdců? A proč je pro zdejší kulturu naprosto klíčové, že se inženýři s obchoďáky potkávají nejen v zasedačce, ale i každý pátek v osm ráno na společné virtuální trati?

Budujeme miliardový tech
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přidej se

Rychlé tempo, reálný dopad. ROUVY je prostředí, kde je změna součástí práce

ROUVY je scale-up (odrostlý start-up), kde se změny nedějí jednou za kvartál, ale průběžně. Týmy jsou zvyklé vnímat nové příležitosti, podle potřeby se přeskupují a projekty se díky tomu upravují za pochodu – podle toho, co právě produkt a byznys potřebují. Nemusíš čekat, až ti někdo vytvoří dokonalý proces, problémy se řeší hned, pěkně za čerstva a se zapojením vlastního úsudku. Jestli tě nabíjí dynamika, rychlá rozhodnutí a viditelný posun, bude se ti tady dařit skvěle. A tvůj přístup kolegové dokážou náležitě ocenit. Pokud ale k práci potřebuješ pevný rámec a zadání vytesané do kamene, tohle prostředí pro tebe upřímně nebude to pravé.

rychlost

ROUVY
ROUVY
ROUVY

ROUVY tě vyhecuje z komfortní zóny a zároveň podpoří ve splnění i toho nejšílenějšího sportovního snu. A když žádnou výzvu nemáš, s radostí ti ji najde. Tady zjistíš, že zvládneš víc, než si myslíš!

ROUVY
ROUVY

dynamika

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Stavíme budoucnost cyklistiky, kterou sami žijeme

Světový lídr z Česka

S ROUVY až na startovní čáru Ironmana

ROUVY je oficiální platformou Ironman. Digitalizujeme reálné trasy pro hvězdy i amatéry. Produktem žijeme tak moc, že nás v roce 2026 startuje 23 na Ironman Switzerland.

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Tvoříme zázemí těm nejlepším PRO teams

ROUVY spolupracuje s elitními týmy jako Lidl-Trek či Visma | Lease a Bike. Díky reálným trasám přenášíme zázemí i atmosféru největších světových závodů až k našim uživatelům domů. Každý tak může po boku hvězd ladit formu a zažít jízdu z první řady.

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Plníme sny po celém světě

Jsme cyklistická platforma postavená na reálných trasách, kterou používá přes 300 tisíc uživatelů z celého světa. Propojujeme svět indoor a outdoor cyklistiky tak, abychom cyklistům pomáhali plnit jejich sny a cíle.

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Digitalizujeme cyklistický svět

Na ROUVY můžeš jezdit, trénovat nebo závodit s přáteli i komunitou na víc než 100 tisících kilometrech reálných tras ve víc než 75 zemích napříč celým světem. A když ti i to bude málo, díky ROUVY Route Creatoru můžeš kdykoliv natočit a vytvořit další trasu.

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Žijeme tím, co tvoříme

V ROUVY to není jen o řádcích kódu, ale o každém výšlapu a propoceném dresu. Zní to jako klišé, dokud nás nepotkáte ráno v sedle nebo odpoledne na společném tréninku. Naši appku staví sportovci pro sportovce – a právě tahle autenticita je palivem pro všechno, co děláme.

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ROUVY

autenticita

Najdeš tu autentické prostředí bez přetvářky a stejně jako ve sportu se tu hraje fér. Věci se říkají na rovinu, s respektem k týmu a společnému cíli

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ROUVY
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férovost

AI nám skládá tréninkové plány na míru, říká šéf vývoje ROUVY. Aplikaci chce přizpůsobovat ještě víc

Indoor cyklistika už dávno není jen zimní nutnost pro výkonnostní jezdce. Důkazem je aplikace ROUVY, která propojuje chytrý cyklistický trenažér s videi reálných tras a simuluje jízdu v terénu tak, jako byste byli venku.

Budujeme miliardový tech
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ROUVY
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Rozhovor

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Pavel Rath
CRM director

ROUVY je čistý dream job. Jsme data-driven, ale ne stylem ‚máme dashboard‘, ale spíš ‚ukaž mi čísla a pojďme to otestovat‘. Máme technologii i odvahu experimentovat. Dostaneš u nás reálnou možnost ovlivňovat, jak dlouho s námi lidé zůstanou a jak moc budou jezdit. Daleko víc než nabízí klasický marketing.

Pavel Rath
Pavel Rath
CRM director

ROUVY je čistý dream job. Jsme data-driven, ale ne stylem ‚máme dashboard‘, ale spíš ‚ukaž mi čísla a pojďme to otestovat‘. Máme technologii i odvahu experimentovat. Dostaneš u nás reálnou možnost ovlivňovat, jak dlouho s námi lidé zůstanou a jak moc budou jezdit. Daleko víc než nabízí klasický marketing.

Culture Match

Sedne ti náš vibe?

Zjisti za 3 minuty, jestli jsme na stejné vlně. Hodnoty, kultura, ambice – jak nám to spolu bude ladit?

Odpověz na 14 otázek
Sedne ti náš vibe?

Svět, který běží na Unity a Google Cloudu

ROUVY je technologicky na špičkové úrovni. Naši avataři ožívají v Unity a infrastruktura v Google Cloudu denně škáluje pro tisíce jezdců v reálném čase. Vyvíjíme pro pět platforem, web i mobilní companion aplikaci, která funguje jako dálkové ovládání a tréninkový plánovač v jednom. Naše unikátní architektura nás dostala až na světovou konferenci Unity Unite Barcelona a díky adaptivním plánům postaveným na LLM od Googlu posouváme hranice ještě dál.

High-scale tech

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Kolektiv, který tě motivuje ke sportovním výkonům

Sport není v ROUVY jenom tématem práce, ale taky plnohodnotnou součástí kultury. Není to povinnost, ale věř, že tě to vtáhne. Ať už jsi závodník, rekreační sportovec, nebo si jdeš jen občas zaběhat, rychle zjistíš, že týmovost a respekt k výkonu fungují stejně dobře v práci jako ve sportu. Lidi tady spojuje společný mindset, díky kterému zvládají tempo i tlak, které růst firmy přirozeně přináší. A z teambuildingů tady navíc díky tomu mají historek na rozdávání.

inovace

ROUVY

Když spojíš práci a sport, dostaneš tým, který si poradí s každou překážkou

ROUVY
ROUVY

týmovost

sport

Marek Pirzkall
Partnership Manager

Pracovat na globální značce a navíc zůstat v prostředí triatlonu, to je prostě ideální kombinace. I když budujeme produkt pro celý svět, dopad je vidět okamžitě. Jedeme ve stylu: work hard, play hard. Makáme naplno, ale v prostředí zapálených sportovců, kteří tě vždy podpoří.

Pavel Rath
Marek Pirzkall
Partnership Manager

Pracovat na globální značce a navíc zůstat v prostředí triatlonu, to je prostě ideální kombinace. I když budujeme produkt pro celý svět, dopad je vidět okamžitě. Jedeme ve stylu: work hard, play hard. Makáme naplno, ale v prostředí zapálených sportovců, kteří tě vždy podpoří.

ROUVY je místo, kde se sportovní mindset mění v globální produkt. Nenech si to ujít!

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Chcete vědět víc? Koukněte i na kariérní stránky.

Mrknu se

Kariéra v ROUVY

ROUVY hledá lidi s proaktivním přístupem, kteří berou práci za svou a dokážou se rozhodovat bez neustálého vedení. Nezáleží na věku ani na tom, jestli přicházíš z korporátu nebo startupu, důležitý je mindset, schopnost adaptace na změny a zdravý selský rozum. V prostředí s minimem procesů se rychle ukáže, kdo má tah na branku a kdo čeká na jasné zadání – pro ty druhé tahle práce komfortní nebude.

Onboarding v ROUVY je praktický a postavený na důvěře. Probíhá přes Asanu, kombinuje samostudium s osobním úvodem a od začátku počítá s aktivním zapojením. Od nováčků se očekává rychlé převzetí odpovědnosti a schopnost hledat řešení. Cílem není vodit lidi za ruku, ale postavit funkční a dospělý tým, který kolem sebe vidí příležitosti spíš než problémy.

ROUVY

Co je pro práci tady důležité?

  • Ownership a samostatnost
  • Schopnost rozhodovat se v dynamickém prostředí
  • Odpovědnost za výsledek a tah na branku
  • Důvěra místo přednastavených procesů
Zobrazit volné pozice
ROUVY
Best Ride

Nečekáme na perfektní zadání. Hledáme cestu, jak produkt (a sebe) posouvat každý den dopředu.

ROUVY
ROUVY

Nejlepší zaměstnanecké benefity

Naše benefity nejsou jen prázdné položky v tabulce, odrážejí naši DNA. Podpoříme tvůj výkon na reálné trati, v sedle trenažéru i v osobním rozvoji. Žijeme tím, co tvoříme.

Multisport karta

Roční příspěvek na startovné

Zapůjčení cyklistického trenažéru (domů)

Příspěvek a volno navíc na splnění sportovního snu

ROUVY víkend dvakrát ročně (lyže, kolo)

Příspěvek na kurz angličtiny

Informace

ROUVY

Obor firmy

Technology / Software

Velikost

145 členů týmu

Lokality

Global

Obrat firmy

Sídlo firmy

Rohanské nábř. 693/10, 186 00 Praha 8-Invalidovna
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Web firmy

www.rouvy.com
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ROUVY
Best Ride
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